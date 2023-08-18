В Ростовской области без вести пропал 19-летний парень

В Неклиновском районе пропал 19-летний парень. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают ез вести пропавшего 19-летнего парня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Кирилл Шевченко проживает в Неклиновском районе. Последний раз парня видели 17 августа. С того дня он перестал выходить на связь, а информации о его местонахождении нет уже сутки. Родители юноши пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы области, чтобы найти парня.

Рост пропавшего – около 184 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в бежевую майку, шорты такого же цвета и черные кроссовки. С собой у парня был рюкзак.

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