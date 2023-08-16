В Ростове нашли пропавшего 86-летнего пенсионера живым

Мужчину искали на протяжении десяти дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове пропавшего 86-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что мужчина пропал еще 7 августа. Пенсионер вышел из дома и не вернулся. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Пропавшего пожилого мужчину искали на протяжении десяти дней. Информация о его местонахождении появилась вечером 15 августа. Волонтеры сообщили, что нашли мужчину живым. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что недавно в Батайске без вести пропал 39-летний Юрий Скрипко. Последний раз его видели 1 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пропал 86-летний мужчина

Исчезнувшего жителя Таганрога несколько дней ищут родные и волонтеры (подробнее)