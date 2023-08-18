В Ростовской области оформили 7,5 тысяч электронных свидетельств о рождении

В Ростовской области более 7,5 тысяч женщин оформили электронное свидетельство о рождении ребенка на портале «Госуслуг» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области порядка 7,5 тысяч женщин оформили электронное свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Жительницы Ростовской области оформили необходимые документы на портале «Госуслуг» с помощью сервиса «Рождение ребенка». В правительстве области уточнили, что эта услуга становится все больше популярной среди матерей. По сравнению с мартом, в августе число женщин, воспользовавшихся этой услугой, выросла до 50% от общего количества родивших.

Для этого необходимо заполнить заявление на портале «Госуслуг». Также родители могут таким же способом получить сертификат на маткапитал или оформить ребенку СНИЛС и ИНН.

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