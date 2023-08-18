На трассе в Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Ростовской области в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажир легковушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Ростовом в ДТП с грузовиком пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла на автодороге «Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск» 18 августа около 15:30.

По предварительной информации, 59-летний водитель «ВАЗ 21074» выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. В результате, легковушка врезалась в грузовик «Шаман», под управлением 37-летнего шофера. Водитель фуры резко свернул в сторону, чтобы избежать столкновения. Из-за неожиданного маневра грузовик перевернулся, и на проезжую часть высыпался перевозимый щебень.

- В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и были доставлены в медучреждение водитель автомобиля «ВАЗ 21074» и его 64-летний пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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