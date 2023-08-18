В Ростове на Нагибина в массовом ДТП водитель иномарки сбил 49-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина массовом ДТП водитель иномарки сбил 49-летнего мужчину. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове в массовом ДТП водитель иномарки сбил 49-летнего мужчину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

24-летний водитель «Мазды 6» двигался в направлении улицы Ларина. По предварительным данным, он в какой-то момент не справился с управлением и врезался в автомобиль «ВАЗ 2112», под управлением 29-летнего водителя. От сильного удара иномарку отбросило на стоящего 49-летнего пешехода. Затем машина врезалась в припаркованный «Форд Танзит», под управлением водителя 49-летнего шофера.

В результате аварии, пострадал пешеход. С травмами его доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, что 17 августа на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором погибла женщина, пострадали четверо детей и водитель иномарки.

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