Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Кремль.
Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС Валерия Герасимого, а также командующих направлений и других высших офицеров группировки.
Ранее президент проводил совещание в штабе спецоперации в середине марта, когда он впервые посетил Мариуполь. Он также приезжал сюда 31 декабря 2022, чтобы выступить с новогодним обращением к россиянам.
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