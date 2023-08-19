Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове

Архивное фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Кремль.

Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС Валерия Герасимого, а также командующих направлений и других высших офицеров группировки.

Ранее президент проводил совещание в штабе спецоперации в середине марта, когда он впервые посетил Мариуполь. Он также приезжал сюда 31 декабря 2022, чтобы выступить с новогодним обращением к россиянам.

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