Жара усилится в Ростове в выходные 19 и 20 августа

Ростовчан снова ожидают жаркие дни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в выходные дни, 19 и 20 августа, ожидается усиление жары. Об этом говорится метеорологическом бюллетене на два дня гидрометцентра.

В субботу температура воздуха будет составлять +33 — +35 градусов. Существенных дождей не ожидается. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду.

В воскресенье Столбик термометра поднимется до +36 — +38 градусов. Скорость ветра останется прежней. День будет ясным, без осадков.

Напомним, ранее ростовский климатолог Александр Иошпа сообщил, что после 21 августа в Ростовской области начнется спад жары. Похолодание будет особенно заметно по ночам, днем температура в отдельные дни может достигать +30.

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