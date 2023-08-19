В Ростове арестовали 64-летнюю женщину, которая зарезала знакомого

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону заключили под стражу женщину, которую подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

По версии следствия, 14 августа ростовчанка была со знакомым в квартире на проспекте Ленина. Во время застолья между ними произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужчину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Вскоре подозреваемую задержали. На допросе она полностью признала вину.

— По ходатайству следователя, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном управлении.

Следователи также установили, что ранее женщина была осуждена за аналогичное преступление.

Напомним, в Ростовской области приговор обжаловал пенсионер, который забил приятеля тростью. Следствие установило, что мужчина нанес пострадавшего не менее 28 ударов. Тогда его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Суд оставил решение без изменений.

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