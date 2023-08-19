Ударил 28 раз и забыл: под Ростовом у пенсионера случился провал в памяти после того, как он убил друга тростью

Происшествие случилось в одном из сел Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Ростовской области еще долго будут обсуждать историю 73-летнего пенсионера. По словам местных, Иван (имя изменено – прим. ред.) всегда был вспыльчивым. Мог запросто нагрубить продавцу в местном магазине или прохожему. Но то, что мужчина способен на убийство, никто не мог предположить.

ОРУЖИЕМ СТАЛА ТРОСТЬ

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», в тот день 73-летний Иван решил скрасить вечер с приятелем. Накрыл стол, достал алкоголь. Но одной бутылкой застолье не ограничилось. Следом раскупорили вторую, потом – третью и четвертую.

Разгоряченные спиртным, друзья затеяли спор. Обстановка становилась все напряженнее, и в какой-то момент гость засобирался домой.

Но Иван решение приятеля лишь разозлило. Пенсионер догнал друга и выхватил у него трость для ходьбы. Хозяин дома нанес товарищу 28 ударов. Мужчина, который и так уже пошатывался от спиртного, не устоял на ногах и кубарем покатился с лестницы. Иван же развернулся и просто пошел спать.

Друг пенсионера от полученных травм скончался на месте.

На утро сын пострадавшего, не дождавшись отца, забил тревогу. Уже через пару часов тело мужчины нашли под лестницей.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕТ

Иван тем временем все еще спал. Как рассказал источник издания, он даже не отмыл руки от крови. Пенсионера задержали.

На одном из допросов подозреваемый начал уверять, что «не все так очевидно». Он говорил, что забыл тот вечер и всю ночь. Тем не менее в отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Позже на суде пенсионер утверждал, что «просто не смог такого сделать». Тем не менее, его признали виновным и приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Правда и тогда Иван продолжал настаивать, что не мог убить человека. А позже он подал апелляцию.

- Приговор суда оставлен без изменения. Решение вступило в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Кроме того, к подсудимому была применена принудительная мера медицинского характера.

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