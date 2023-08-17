Бил кастрюлей по голове и душил: под Ростовом мать покрывала сына за избиение внука, пока сама не оказалась в больнице

Мать пыталась защитить сына, который много лет провел в тюрьме, пока он сам не поднял руку на пожилую женщину. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сегодня все чаще появляются инструкции для жертв домашнего насилия: что делать, если члены семьи поднимают руку. Но как собрать вещи и бежать ученику младших классов, когда один из взрослых бьет, а другой закрывает на это глаза. В такую ситуацию попал 11-летний мальчик из Ростовской области.

БАБУШКА, ОТЕЦ И СЫН

Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», 59-летний Михаил (все имена изменены — прим. ред.) уже два года как был отцом-одиночкой для 11-летнего Коли. Мужчина много лет сидел в тюрьме, но между сроками успел жениться и стать папой. Вернувшись после очередной отсидки, узнал, что жена умерла, а сына на воспитание взяла бабушка — престарелая мать Михаила. Надежде Викторовне было уже 86 лет. Так и стали жить втроем: бабушка Надя, сын Михаил и внук Коля. Мужчина работал охранником и содержал семью.

Хоть люди и жили скрытно, а дом был огорожен забором, от соседей ничего не утаишь. Знали на селе, что дядя Миша любил приложиться к бутылке. Когда был пьяным, впадал в неистовство и срывал обиду за свою неудавшуюся жизнь на сынишке — ругал, а иногда и поколачивал. Побои участились в феврале-марте 2021 года. Однажды Михаил заявился домой пьяным и ударил 11-летнего сына стулом по спине, потом - кулаком в нос, а после еще и начал душить. На следующий день ситуация повторилась.

Мальчик боялся кому-то рассказать о том, что творится дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

БОЯЛСЯ ПРИЗНАТЬСЯ

Ребенок не рассказывал школьным друзьям о том, что творится дома. Признавался только крестной: писал ей СМС-ки, что отец его бьет до крови из носа.

В очередной раз гроза разразилась, когда отец семейства отмечал Международный женский день и традиционно был под градусом. Коля поздравил по телефону бабушку, которая лежала в больнице, и готовился пойти в школу. Попросил отца проверить уроки. В ответ тот на него накричал, а потом много раз ударил по голове и груди так, что от очередного удара ребенок упал на пол и ударился о батарею.

ПРИШЕЛ В ШКОЛУ ПЬЯНЫМ

На следующий день в школе все заметили, что Коля пришел весь в синяках и шишках. Вызвали инспектора ПДН, которая долго не могла добиться от мальчика, кто его избил. До последнего он боялся рассказывать о случившемся. А когда все же заговорил - отца тут же вызвали.

В школу Михаил заявился пьяным. Заявлял, что сын сам просился в приют. И вообще после смерти матери сына как подменили. Мол, специально пачкал мебель и ковры, чтобы над домашними поиздеваться, а потом хитростью просил отца взяться за грязный и зловонный предмет. Эти слова активно поддерживала и бабушка Надя. Женщина утверждала, что внук доводил сына: Михаил якобы терпел два года, а потом не выдержал и дал оплеуху. Правда силу не рассчитал - мальчик упал и ударился о батарею.

Ни полицейские, ни соцработники не нашли подтверждения рассказам отца и бабушки. Психологи и психиатры нашли у ребенка расстройство, возникшее из-за «воспитания» отца. В беседах он изо всех сил выгораживал мужчину, плакал и просился домой. Но, когда Михаила не было рядом, ребенок становился спокойным, веселым и общительным.

Мальчик рассказал, что несколько раз терпел побои от отца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕБЕНКА ВЕРНУЛИ В СЕМЬЮ

Пока мальчик восстанавливался в реабилитационном центре, отец лечился от алкоголизма. Мужчина перестал пить, извинился перед сыном и ждал его дома. К тому же, условия соответствовали: дома всегда было чисто, приготовлена еда — бабушка Надя старалась.

- Отца осудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, - прокомментировал источник «КП — Ростов-на-Дону».

ТРЕБОВАЛ ДЕНЬГИ И БИЛ КАСТРЮЛЕЙ

Коля тем временем вернулся в семью. Отец продолжал периодически прикладываться к бутылке и скандалить. И после одного такого случая бабушка не выдержала — сама пошла в полицию.

С тех событий прошел год с лишним. В середине января этого года сын заявился домой пьяным и стал требовать у 88-летней матери деньги. Видимо, требовал очень активно, потому что бабушка Надя выдала ему 13 тысяч рублей. Михаил заявил, что ему и этого мало. Схватил мать за горло, повалил на пол и стал бить по голове всем, что под руку попадется — кастрюлей со стола, совком. После - несколько раз пнул ногой в грудь.

Пожилая женщина из последних сил встала, надела пальто и направилась к одной из своих сестер, которая жила неподалеку.

СТАРУШКА САМА ПОЕХАЛА В БОЛЬНИЦУ

В это время Михаил позвал одного из родственников похвастать, какой хороший новый телевизор он купил ребенку. Полчаса мужчины обсуждали достоинства технической новинки, пытались его настроить вместе с Колей, а потом гость ушел восвояси. Но, придя домой, тут же позвонил Михаилу с вопросом, что он сделал матери. Оказывается, бабушка Надя пришла за помощью именно к его маме и пожаловалась, что болят ребра. Та вызвала ей такси и отправила в больницу.

Таксист, подбирая пенсионерку, удивился, что бабушка в калошах готова платить тысячу рублей, чтобы из поселка ее довезли до районной больницы. А когда спросил, откуда у нее фингалы, та призналась, что это дело рук сына.

88-летняя женщина сама поехала на такси в приемное отделение больницы, где у нее зафиксировали побои. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приемном покое больницы у женщины зафиксировали побои - переломы двух ребер и сотрясение мозга. Тут-то мать церемониться не стала. Когда медики, увидев криминальную травму, вызвали полицию, Надежда Викторовна написала заявление на собственного сына. Впереди у нее было несколько недель лечения в больнице.

ГОВОРИЛ, УПАЛА С ЛЕСТНИЦЫ

Михаил тем временем поначалу заявил и родственнику, и нагрянувшим через время полицейским, что ничего не знает. Мол, бабушка, скорее всего, упала с лестницы в подвал и ударилась о дверной косяк. Слова отца подтверждал и сын, уже семиклассник. Однако позже мужчина во всем признался и попросил у матери прощения. С его слов - боялся, что отберут сына, вот и не признавался в содеянном.

Пока мать лежала в больнице, а мальчика забрали в приют, подозреваемого задержали.

- Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - добавил источник. - Ему назначили наказание в два года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Также мужчину обязали регулярно ходить на явку в полицию и не пить спиртное. А насколько это предписание действенное — время покажет.

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