Сказал, что приставал ради развода: под Ростовом девочка обвинила отчима в домогательстве, а ее мать стала защищать мужа

Девочка не ожидала от отчима, которого называла папой, такого, но боялась сказать матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Криминальные сводки кишат историями нападений незнакомцев. Но нет ничего хуже, когда обидчиками становятся члены семьи. Так, в одном из поселков Ростовской области к 13-летней девочке стал приставать отчим, которого она называла папой. А когда мать школьницы об этом узнала, сначала встала на защиту дочки, но потом пыталась смягчить наказание для мужчины.

ПЫТАЛАСЬ ОТТОЛКНУТЬ, НО ОН ПРОДОЛЖАЛ

По словам источника, все произошло в середине ноября прошлого года. Утро субботы. Мама Ирина ушла в магазин на час-полтора. Дома остался ее муж, его 13-летняя падчерица Марина и родная дочка Катя (все имена изменены — прим. ред.).

Катя легла на кровать в родительской спальне и позвала и старшую сестру - вместе полениться под одеялом. Вскоре в комнату зашел Валерий и присоединился к девочкам. В этот момент Марина ощутила настоящий шок. Мужчина стал трогать ее под одеялом и засунул руку ребенку под белье. Несмотря на то, что девочка оттолкнула отчима, он продолжал. Тогда она в смятении просто ушла из комнаты. Она боялась рассказать что-либо маме и жаловаться на «папу».

ЗАРЕВЕЛА, КОГДА ОТОБРАЛА ТЕЛЕФОН

Спустя месяц воскресным днем семья занималась домашними делами. Валерий затеял ремонт в ванной, Ирина — уборку, Катя мыла посуду. Только Марина без дела копалась в телефоне. Маму это разозлило и она попыталась отобрать гаджет у дочери, только та ни в какую его не отдавала, а потом и вовсе зарыдала.

Ирину насторожила непривычная реакция дочери, и она стала изучать содержимое телефона, читать чаты. В переписке с подружкой нашла фразу «Он ко мне пристает». Ошарашенная увиденным, мать подозвала старшую дочь и спросила, кто к ней пристает. Девочка показала пальцем на отчима.

Тогда мать «прижала к стенке» мужа. Тот отпираться не стал и все признал. Женщина выгнала его из дома и в тот же день написала заявление в полицию.

Узнав о случившемся, мама написала заявление, и ее мужа задержали. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОЧКА «ПЕРЕПУТАЛА» МЕСЯЦ

Валерия задержали. Только за те дни, что муж пробыл в СИЗО, Ирина, кажется, смягчилась к мужу. Сначала заявляла, что дочка его якобы оговорила, потому что мужчина больше внимания уделял младшей девочке. А потом все-таки согласилась с ребенком, но уверяла, что все произошло на месяц позже, в декабре, мол, дочка всегда в датах путается.

Возможно, дело в том, что в конце ноября Марине исполнилось 14 лет. В таком случае Валерию грозило не столь суровое наказание. Так или иначе, вслед за матерью о декабре стала говорить и Марина.

Найти простое подтверждение — то самое сообщение Марины в мессенджере — правоохранители не смогли. Девочка почему-то сразу удалила его и на своем телефоне, и у получателя.

ПРОСИЛИ СМЯГЧИТЬ ПРИГОВОР

Врачи не подтвердили у Валерия склонность к педофилии. А сам он в какой-то момент в сердцах сказал, что сделал это, чтобы был повод развестись с женой.

Мужчина старался загладить вину перед падчерицей и всей семьей. Супруга просила смягчить ему наказание: мол муж - человек самый положительный и кормилец семьи. Но закон есть закон.

Мужчине дали 12 лет "строгача", несмотря на просьбы семьи смягчить приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мужчину судили по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону». - Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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