Врачи детской клинической больницы в Ростове получили два патента на изобретения

Изобретения уже показали результаты. Фото: правительство Ростовской области.

Врачи Областной детской клинической больницы в Ростове получили два патента на изобретения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Нейрохирурги разработали новый способ лечения субдуральных гематом — кровотечения, между головным мозгом и его внешней оболочкой. Специалисты устанавливают два дренажа в полость гематомы, которые удаляют после положительного эффекта. С помощью изобретения удалось помочь 25 пациентам. Осложнений после этой процедуры ни у кого не было.

Еще одно изобретение — новый способ косметического ушивания раны после операции. С помощью данной методики специалисты добиваются хорошего косметического эффекта. Кроме того, ускоряется процесс регенерации. Улучшенного результата удалось добиться у 20% пациентов после операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач УЗИ спасла от мгновенной смерти ростовчанина, страдавшего от одышки и увеличения живота

Диагност обнаружила у мужчины тромб, который не увидели другие специалисты. (Подробности)