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НовостиПроисшествия19 августа 2023 14:48

В Таганроге женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме

В Ростовской области 20 пожарных потушили возгорание в многоэтажке
Михаил СТРИЖЕВ
На месте работали 20 пожарных.

На месте работали 20 пожарных.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме. Происшествие случилось 18 августа на улице Гарибальди, 6.

По предварительным данным, жильцы шестиэтажного дома обратились к спасателям около 22 часов. На место выехали 20 сотрудников и 5 единиц техники.

К 23.16 возгорание удалось потушить. Огонь охватил 30 квадратных метров.

— В результате пожара пострадала женщина. Ее личность устанавливается, - прокомментировали в донском управлении МЧС.

Причина пожара пока неизвестна — ее предстоит установить специалистам.

Напомним, 18 августа на трассе «Ростов – Родионово-Несветайская — Новошахтинск» произошло ДТП столкнулись «ВАЗ 21074» и грузовик. Пострадали водитель легковушки и его пассажир.