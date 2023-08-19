В Таганроге женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме

На месте работали 20 пожарных.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Таганроге один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме. Происшествие случилось 18 августа на улице Гарибальди, 6.
По предварительным данным, жильцы шестиэтажного дома обратились к спасателям около 22 часов. На место выехали 20 сотрудников и 5 единиц техники.
К 23.16 возгорание удалось потушить. Огонь охватил 30 квадратных метров.
— В результате пожара пострадала женщина. Ее личность устанавливается, - прокомментировали в донском управлении МЧС.
Причина пожара пока неизвестна — ее предстоит установить специалистам.
Напомним, 18 августа на трассе «Ростов – Родионово-Несветайская — Новошахтинск» произошло ДТП столкнулись «ВАЗ 21074» и грузовик. Пострадали водитель легковушки и его пассажир.