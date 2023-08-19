В Таганроге женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме

На месте работали 20 пожарных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме. Происшествие случилось 18 августа на улице Гарибальди, 6.

По предварительным данным, жильцы шестиэтажного дома обратились к спасателям около 22 часов. На место выехали 20 сотрудников и 5 единиц техники.

К 23.16 возгорание удалось потушить. Огонь охватил 30 квадратных метров.

— В результате пожара пострадала женщина. Ее личность устанавливается, - прокомментировали в донском управлении МЧС.

Причина пожара пока неизвестна — ее предстоит установить специалистам.

Напомним, 18 августа на трассе «Ростов – Родионово-Несветайская — Новошахтинск» произошло ДТП столкнулись «ВАЗ 21074» и грузовик. Пострадали водитель легковушки и его пассажир.