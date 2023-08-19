Ростовский ученый рассказал, кого чаще всего кусают комары

Многие ростовчане жалуются, что комары стали "злыми". Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовский ученый Алексей Тихонов рассказал, кого чаще всего кусают комары. По словам кандидата биологических наук, на это влияет целая группа факторов.

Тихонов говорит, что, выбирая «жертву», комар задействует все органы чувств. С помощью терморецепторов он может отследить теплые предметы и ориентируются на температуру.

Комары используют запахи, например, они хорошо чувствуют углекислый газ. Так что, их привлечет тот, кто дышит им чаще и больше. Из взрослого и ребенка кровосос выберет первого. Их также привлекает запах пота. Пот приобретает «аромат» за счет бактерий на коже.

Если человек недавно помылся с мылом или использовал антисептик, его запах становится проще. В итоге его без труда находит комар.

— Для комара это понятнее и привлекательнее. Поэтому в компании людей комары в первую очередь покусают самого чистого, — объясняет ученый.

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