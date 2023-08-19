В Ростовской области женщина взяла кредит на миллион, поверив мошенникам

Женщина обратилась в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мошенники убедили женщину взять кредит на миллион рублей. Однако в итоге денег аферисты так и не увидели.

Как рассказали, в донском управлении МВД, в отдел полиции обратилась 47-летняя дончанка. Она рассказала, что в августе ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником экономической безопасности. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются использовать ее личные данные для совершения преступления.

По словам лжесотрудника, чтобы поймать мошенников, нужно пойти в банк и взять кредит на максимальную сумму. Он убеждал, что таким образом дончанка сможет и себя обезопасить, и помочь следствию. А чтобы у жертвы не возникало сомнений, собеседник прислал ей удостоверение сотрудника полиции.

Женщина поверила и взяла кредит на 1,2 млн рублей. После того как всю сумму перечислили на ее счет, мошенник уговорил ее перевести их через банкомат на якобы безопасный счет. Когда дончанка попыталась это сделать, банковская система посчитала действия мошенническими и заблокировала систему. Таким образом, преступникам так и не удалось получить деньги.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — прокомментировали в МВД.

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