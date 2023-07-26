В Ростове пенсионер дважды поверил мошенникам, думая, что помогает следствию

Сейчас мошенников ищет полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 82-летний стал дважды жертвой лжеследователей. Мошенники обвели мужчину вокруг пальца. После чего ростовчанин лишился не только денег, но и единственной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, первый раз аферисты под видом следователей сообщили ростовчанину, о странных транзакциях по счету пожилого человека. Якобы так мошенники хотят похитить у него все деньги.

Пенсионер растерялся. И решил попросить помощи о своего собеседника. Тогда незнакомец сказал, что сейчас полиция ищет сотрудника банка, который продает данные клиентов аферистам. Поэтому, со слов незнакомца, пенсионеру нужно было помочь следствию в поимке преступника. Следовательно, необходимо перевести все свои накопления на новый счет, который даст собеседник.

Пенсионер последовал совету лжеследователя. Выполнил все инструкции и перевел на другой «безопасный счет» более 200 тысяч рублей. После чего мошенники отправили пенсионеру курьером два письма. В документах якобы говорилось, что гражданин является свидетелем по уголовному делу. Поэтому не имеет права разглашать тайну следствия.

Пожилой ростовчанин поверил бумагам. И стал ждать, когда лжеследователи найдут афериста. После чего мужчине якобы должны были вернуть его деньги с того самого «безопасного счета».

На этом история не закончилась. Мошенники поняли, что у старика есть собственная квартира. И решили лишить его жилплощади. Через несколько дней они сообщили собеседнику, что в его доме орудуют «черные риелторы». Якобы они выставили квартиру мужчины на продажу. А чтобы не стать жертвой аферистов, стоит самому продать квартиру фиктивно. Пенсионер последовал совету. И обратился в агентство, которое посоветовали мошенники. Вскоре нашелся покупатель. После чего ростовчанин перевел четыре миллиона с продажи жилища мошенникам.

Но потом выяснилось, что продажа квартиры была не фиктивной, а реальной. И на пороге появилась новая хозяйка, которая потребовала пенсионера съехать. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сейчас полиция ищет аферистов.

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