Ростовский пенсионер в надежде разбогатеть за четыре месяца перевел на чужие счета 6,5 млн рублей

Мужчина, представившись в телефонном разговоре следователем, выманил у ростовчанина шесть миллионов рубле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове пенсионер лишился всех сбережений, добровольно переведя деньги на счета мошенникам, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. При этом пожилой мужчина до сих пор не верит, что его так ловко обманули.

РЕШИЛ ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

Павел Иванович (имя изменено – прим. ред.) всю свою жизнь откладывал каждую копейку. Мужчина собирал деньги на безбедную старость, и вот, когда наступила пенсия, решил, что пора начинать жить для себя.

76-летний ростовчанин занялся здоровьем. Начал с того, что зарегистрировался на сайте, специализирующемся на продаже витаминов и биологически активных добавок. На протяжении шести лет Павел Иванович был активным покупателем товаров для здоровья.

«С ВАМИ ГОВОРИТ СЛЕДОВАТЕЛЬ»

Так бы и тратил Павел Иванович небольшие суммы на бады, но в начале января мужчине поступил звонок с неизвестного номера.

- С вами говорит следователь, - сказал незнакомец пенсионеру.

Дальше звонивший заявил, что сайт торговал контрафактом, поэтому сейчас следователи якобы организовали проверку по данному факту.

Звонивший «успокоил» пенсионера, что для него есть и хорошие новости. По его словам, Павлу Ивановичу полагается моральная компенсация. И какая! Двадцать миллионов рублей.

- Собеседник добавил, что вскоре с ростовчанином свяжется адвокат. На следующий день пенсионеру действительно позвонила женщина, представившаяся юристом, - продолжает источник издания.

Незнакомка сказала, что будет представлять интересы ростовчанина и добиваться для него многомиллионной выплаты. Но, пояснила женщина, ее услуги стоят денег.

Пенсионер сразу же согласился оплатить работу «юриста». После того, как ему продиктовали номер счета, пожилой мужчина отправился в банк и перевел деньги на указанные реквизиты.

МОГУТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Позже лжеадвокат попросили еще денег, а потом – еще и еще.

Таким образом, с января по апрель доверчивый пенсионер пересылал деньги мошенникам. Общая сумма всех переводов составила шесть миллионов 559 тысяч рублей.

Совершенно случайно об этом узнала сестра пожилого мужчины. Она сразу поняла, что родственнику звонили мошенники. Женщина настояла на том, чтобы брат написал заявление в полицию.

- По данному факту следователем Октябрьского отдела полиции Ростова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На время расследования сестра забрала брата к себе. К слову, пенсионер до сих пор надеется, что ему звонили настоящий следователь и адвокат. Обанкротившийся мужчина продолжает ждать двадцать миллионов рублей.

Сейчас подозреваемых в преступлении разыскивают полицейские. Если злоумышленников поймают, а суд признает их вину, они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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