Банкир-нелегал из Ростовской области заработал более 10 миллионов рублей на незаконных денежных операциях

Дончанин проводил незаконные сделки Фото: Анна Алимпиева

45-летний житель донского региона предстанет перед судом. Следователи выяснили, что мужчина вместе с приятелями проводил банковские операции без лицензии.

- В течение двух лет подозреваемый занимался противозаконной деятельностью. Он организовал схему денежного оборота, а также изготовил около двух тысяч подложных распоряжений о денежных переводах. Документы мужчина отправлял разные банки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Предприимчивому дончанину удалось заработать на этом около 10 миллионов рублей. Все эти деньги он получил с апреля 2015-го по май 2017 года.

Уголовное дело уже передано в суд. Вскоре решение о дальнейшей судьбе банкира-нелегала будет принято.

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства банкротства одной из донских фирм, которая задолжала кредиторам более 4,5 миллиарда рублей.

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