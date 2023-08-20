В Ростове потушили ночной пожар в кафе

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: Влад Комяков

В Ростове-на-Дону 19 августа произошел пожар в кафе. Происшествие случилось ночью на улице Пухляковской, сообщили в донском управлении МЧС.

Очевидцы обратили к спасателям около трех часов ночи. На место выехали пять единиц техники, 17 человек. Спустя полчаса пожар потушили. Его площадь составила 50 квадратных метров.

— В результате пожара никто не пострадал, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, 18 августа произошел пожар в многоквартирном доме в Таганроге. Пострадала женщина. Причины возгорания пока неизвестны.

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