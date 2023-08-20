В Новочеркасске казакам вручили именные шашки в честь юбилея атамана Платова

Мероприятия прошли в Вознесенском соборе. Фото: правительство Ростовской области.

В Новочеркасске 19 августа прошли мероприятия в честь юбилея атамана Донского казачьего войска Матвея Платова. Основные состоялись в Вознесенском войсковом всеказачьем Патриаршем соборе.

В соборе провели освящение нижнего храма, где находится могила атамана. После этого прошла Божественная литургия. Глава региона Василий Голубев и митрополит Меркурий возложили цветы к могиле героя.

Кроме того, они вручили клинковое оружие участникам конного перехода, посвященного юбилею Платова. Состоялась также их встреча с атаманами Всевеликого войска Донского.

Отметим, атаман Матвей Платов принимал участие в сражениях в конце 18, начале 19 века. Считается, что он внес значимый вклад в разгром армии противника в Отечественную войну в 1812 году.

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