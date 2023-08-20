В пожарах в Ростовской области за год погибли три ребенка

За лето в области случилось большее 900 пожаров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростовской области в 2023 году было зарегистрировано три случая гибели детей в пожарах. Об этом рассказал главный государственный инспектор региона по пожарному надзору Сергей Мордвиненко.

По его словам, два случая произошли в Белокалитвинском районе, один — в Ростове-на-Дону.

Мордвиненко также сообщил, что с июня в области произошло 929 пожаров. Это в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Специалист объяснил, что такая ситуация связана с погодными условиями. В этом году в регионе часто случались дожди, поэтому пожароопасность наблюдалась в отдельных районах.

Напомним, 18 августа пожар произошел в многоквартирном доме в Таганроге. В результате происшествия пострадала женщина. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

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