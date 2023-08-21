В Ростове участников массовой драки разыскивает полиция

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев, изучают записи с камер наблюдения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону участников массовой драки разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области вечером 20 августа.

- Полицейские проводят проверку по сообщению о драке на улице Большой Садовой. Также сообщаем, что телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в центре Ростова вечером 20 августа произошла массовая драка со стрельбой между несколькими людьми. Очевидцы, заметившие потасовку, вызвали полицию. Однако к моменту приезда правоохранителей, участники драки скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и просматривают видеозаписи с уличных камер, чтобы найти участников потасовки.

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