В Ростовской области нашли пять фантомных площадок c животноводческой продукцией

Речь идет о площадках по обороту животноводческой продукции Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области за август 2023 года раскрыли пять фантомных площадок по обороту животноводческой продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

- На пяти площадках нет ни одного погашенного электронного ветеринарного сопроводительного документа. Всего не погасили более 24 000 эВСД. Организации признали фантомными и исключили их из реестра системы «Цербер», - говорится на сайте ведомства.

Как пояснили специалисты, гасят документы обычно в течение одного рабочего дня с момента получения товарной продукции. Если этого не делается вовремя, продукция считается неучтенной и не прослеживается.

Представителям предприятий уже направили предостережения с требованиями исключить недочеты в дальнейшем.

Добавим, всего с начала 2023 года в регионе зафиксировали более 100 площадок, не осуществлявших 100 % гашения эВСД. Было направлено 93 предостережения, остальные 10 организаций прекратили свое существование.

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