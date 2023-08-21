В Ростовской области нашли пять фантомных площадок c животноводческой продукцией

Речь идет о площадках по обороту животноводческой продукции
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
В Ростовской области за август 2023 года раскрыли пять фантомных площадок по обороту животноводческой продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
- На пяти площадках нет ни одного погашенного электронного ветеринарного сопроводительного документа. Всего не погасили более 24 000 эВСД. Организации признали фантомными и исключили их из реестра системы «Цербер», - говорится на сайте ведомства.
Как пояснили специалисты, гасят документы обычно в течение одного рабочего дня с момента получения товарной продукции. Если этого не делается вовремя, продукция считается неучтенной и не прослеживается.
Представителям предприятий уже направили предостережения с требованиями исключить недочеты в дальнейшем.
Добавим, всего с начала 2023 года в регионе зафиксировали более 100 площадок, не осуществлявших 100 % гашения эВСД. Было направлено 93 предостережения, остальные 10 организаций прекратили свое существование.
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