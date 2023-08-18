Третий очаг АЧС с начала августа обнаружили в Ростовской области

Дикие кабаны погибли от АЧС на территории охотугодья Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростовской области обнаружили третий за месяц очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 18 августа сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Инфекцию обнаружили во время исследования патматериала, отобранного от умерших диких кабанов.

- Погибшие животные были обнаружены на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района, граничащей около 200 метров в южном направлении с Красненским охотугодьем Багаевского района, - уточняют в Россельхознадзоре.

Сейчас специалисты проводят санитарные мероприятия.

Ранее сообщалось о случаях африканской чумы свиней в хуторе Первомайском Кагальницкого района и на территории хутора Бронницкий Усть-Донецкого района.

Напомним, африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения ее не существует. При этом на человека она не влияет, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.

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