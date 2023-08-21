Предпринимателя из Ростова-на-Дону будут судить за партию табачного контрафакта

Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одном из ларьков Ростова-на-Дону нашли более 1800 пачек контрафактных сигарет на общую сумму в 255 тысяч рублей. Об этом сегодня, 21 августа, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
- Уголовное дело в отношении предпринимателя, который приобрел товар, уже завершили. Обвинительное заключение утвердила Волго-Донская транспортная прокуратура. Теперь материалы рассмотрит суд, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.
По данным правоохранителей, перед законом будет отвечать 59-летний ростовчанин, который торговал в арендованном павильоне. Мужчину будут судить по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). За такое нарушение грозит до 3 лет лишения свободы.
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