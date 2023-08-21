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НовостиОбщество21 августа 2023 8:26

21 августа в Ростовской области сохранится жара до +40 градусов

Жителей Ростовской области призвали к осторожности из-за 40-градусной жары
Ангелина СКИБА
Во время засухи также возрастает вероятность пожаров

Во время засухи также возрастает вероятность пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 21 августа, в Ростовской области ожидается жара до +40 градусов. Об этом напомнили в управлении МЧС России по донскому региону.

Жителей Дона просят быть внимательными к своему здоровью во время высоких дневных температур.

Спасатели рекомендуют:

- избегайте воздействия повышенной температуры. Нужно обязательно носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы;

- передвигайтесь спокойно, не спешите, старайтесь чаще находиться в тени;

- не употребляйте алкоголь;

- при тепловом ударе следует перейти в тень или принять душ. Нужно пить много воды.

Помните, что во время засухи также возрастает вероятность пожаров. В жару лучше не разводить костры и не выжигать сухую растительность.

При любых происшествиях позвать на помощь можно по номеру «112».

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