21 августа в Ростовской области сохранится жара до +40 градусов

Во время засухи также возрастает вероятность пожаров
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 21 августа, в Ростовской области ожидается жара до +40 градусов. Об этом напомнили в управлении МЧС России по донскому региону.
Жителей Дона просят быть внимательными к своему здоровью во время высоких дневных температур.
Спасатели рекомендуют:
- избегайте воздействия повышенной температуры. Нужно обязательно носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы;
- передвигайтесь спокойно, не спешите, старайтесь чаще находиться в тени;
- не употребляйте алкоголь;
- при тепловом ударе следует перейти в тень или принять душ. Нужно пить много воды.
Помните, что во время засухи также возрастает вероятность пожаров. В жару лучше не разводить костры и не выжигать сухую растительность.
При любых происшествиях позвать на помощь можно по номеру «112».
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