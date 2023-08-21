В Ростове двух женщин спасли из дома, где вспыхнул кондиционер и упала стена

Пламя потушили на площади в 15 кв. метров. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Утром 21 августа на улице Коммунаров в Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме обрушилась межкомнатная перегородка, произошло сильное задымление. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Вызов поступил около 9:40. После этого сразу же выехала бригада спасателей. На месте выяснилось, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже из-за разгерметизации сплит-системы.

- Обошлось без жертв. Помощь понадобилась только жильцам, которые находились этажом выше. Из-за сильного задымления они вынуждены были укрыться на балконе. Газодымозащитники вывели двух женщин на свежий воздух, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Пламя потушили на площади в 15 кв. метров. Добавим, по открытым данным, возгорание произошло в кирпичном доме 1917 года постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону

На трассе в Ростовской области из-за столкновения 8 машин собрался затор (подробности)