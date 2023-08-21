В Ростов-на-Дону снова придут осадки с грозами

Непогода ожидается во вторник, среда должна пройти без существенных осадков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону снова ожидаются кратковременные осадки с грозами. Они должны пройди завтра, 22 августа. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

- Во вторник сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем возможны кратковременный дождь и гроза, - сообщают синоптики.

Ветер во вторник обещают северо-западный и западный 6-11 м/с, иногда 12-14 и 16 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +21-23, в светлое время суток - около +31-33.

Добавим, на следующий день, 23 августа, дождей уже не прогнозируют. Ветер будет северо-западным 7-12 м/с, временами до 14 м/с. Ночью обещают +18-20 градусов, днем +28-30 градусов.

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