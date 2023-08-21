Цены на картошку и капусту повысились в июле 2023 года в Ростовской области

В июле 2022 года овощи и фрукты были дешевле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области по итогам июля 2023 года до 2,87 % увеличился годовой темп прироста цен на продукты. Это связано с инфляцией, говорится на сайте Центробанка.

- Ослабление рубля сказалось на ценах импортных овощей и фруктов. В результате картофель, капуста, апельсины, бананы, лимоны, груши и виноград подорожали, а снижение цен на яблоки замедлилось в годовом выражении, - отмечается в информации ЦБ.

Изменение стоимости продуктов также объяснили «эффектом низкой сравнительной базы прошлого периода».

Отмечается, что в июле 2022 года овощи и фрукты были дешевле из-за того, что их везли в больших объемах. Это произошло в связи укреплением рубля на тот момент, отменой запрета на ряд товаров и действием нулевых пошлин.

Добавим, в июле 2023 года из-за ситуации с инфляцией также изменились цены на свинину, мясо птицы и яйца. Повысилась стоимость фарша и пельменей, но подешевел сахар.

По данным Центробанка, годовая инфляция в Ростовской области в июле 2023 года увеличилась до 4,29 % с 3,47 % в июне. Показатель в целом сопоставим с общероссийской динамикой (4,30 %), но оказался ниже, чем в Южном федеральном округе (4,60 %).

Специалисты считают, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Она должна вернуться к 4 % в 2024 году.

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