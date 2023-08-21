Первый заместитель губернатора Ростовской области ушел в отставку

Виктор Гончаров уволился по собственному желанию. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области пост первого заместителя губернатора покинул Виктор Гончаров. Чиновник уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, говорится на сайте донского правительства.

Информацию о принятом решении сегодня, 21 августа, на оперативном заседании в правительстве региона озвучил губернатор Василий Голубев.

- Виктор Георгиевич, благодарю вас за совместную работу. Многое сделано. Ваш труд отмечен наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Ростовской областью» и другими. Рассчитываю, что вы еще потрудитесь на благо донского края, - сказал Василий Голубев.

Напомним, Виктор Гончаров был заместителем губернатора с 2010 по 2014 годы, а затем после перерыва с 2016 года. С 2013 по 2019 годы специалист был атаманом Всевеликого войска Донского, а с 2017 года по настоящее время также занимал должность первого заместителя губернатора.

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