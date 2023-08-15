Главой Первомайского района Ростова-на-Дону назначили Сергея Ковшикова

Сергей Ковшиков стал главой администрации Первомайского района города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на заседании гордумы согласовали кандидатуру Сергея Ковшикова на пост главы администрации Первомайского района. Управленца депутатам представил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Специалист - компетентный руководитель, обладает необходимым опытом и профессиональными знаниями, имеет широкий кругозор, постоянно повышает свой профессиональный уровень, - отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее Сергей Ковшиков был заместителем руководителя администрации Первомайского района, а также исполняющим обязанности главы района.

До этого, с марта по апрель 2023 года, работал в ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике», а еще раньше, с 2019 по 2021 годы, занимал руководящие должности в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым.

Кроме того, Сергей Ковшиков в разные годы замещал должности глав администраций Ворошиловского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, директора ростовского департамента ЖКХ и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

Сергей Борисович окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура».

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