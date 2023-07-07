Первомайский район Ростова-на-Дону возглавил Сергей Ковшиков

Сергей Ковшиков стал и.о. главы администрации Первомайского района города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на пост и.о. главы администрации Первомайского района назначили Сергея Ковшикова. Эту информацию сегодня, 7 июля, сообщили городские власти.

Ранее, с 2019 по 2021 год, управленец занимал руководящие посты в Региональном фонде капитального ремонта Республики Крым.

До этого, с июля 1996 года, специалист работал в районных администрациях донской столицы, а также в городских департаментах архитектуры и ЖКХ. Сергей Борисович окончил Ростовский инженерно-строительный институт.

Напомним, новый руководитель в администрацию Первомайского района Ростова пришел на смену Валентину Кукину, который стал заместителем сити-менеджера по вопросам ЖКХ.

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