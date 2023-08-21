Центр и ЗЖМ в Ростове-на-Дону останутся без горячей воды с 5 по 9 сентября

Горячую воду в дома начнут возвращаться с 9 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону с 5 по 9 сентября жители центра и Западного не смогут пользоваться горячей водой. Коммунальные ограничения будут связаны с гидравлическими испытаниями коммуникаций, сообщают в компании «Ростовские тепловые сети».

Горячую воду отключат:

- в центре: набережная - Сиверса - Локомотивная - Мечникова - Текучева - Театральный - Шолохова - 26-ой Линии, площадь Свободы и 21 Линии, а также по улицам: Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко;

- в Западном жилом массиве: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Интернациональная - 2-я Володарского - Заводская - Каширская, а также в Левенцовке и на Пескова, в Машиностроительном, Степана Разина, на 3-й Кольцевой, Профсоюзной.

- С 9 сентября на участках теплосетей, выдержавших параметры испытаний, начнется включение горячего воды без оповещения. Если проявятся дефекты, подключение выполнят только после устранения всех повреждений, - уточнили в «РТС».

Напомним, гидравлические испытания проводят ежегодно, они необходимы при подготовке к холодам. В такие период могу происходить течи, размывы грунта или дорожного покрытия. Не подходите к поврежденным участкам, в таких случаях нужно сразу же звонить в диспетчерскую службу «Ростовские тепловые сети».

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44;

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