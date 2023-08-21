На ЗЖМ в Ростове-на-Дону распланируют земли под реконструкцию ливневок

Реконструкцию ливневок собираются провести в несколько этапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону власти утвердили разрешение на планировку и межевание территории для дальнейшей реконструкции ливневой системы бассейна № 1. Соответствующие документы опубликовали на сайте городской администрации.

Обновление ливневок собираются провести в несколько этапов. Например, для первого этапа работ должны распланировать территорию в 197,23 га, площадь межевания составляет 186,84 га. В рамках других этапов заявлены площади в 48,2, 54,9 и 64,5 га.

Обновление должно затронуть коммуникации на территории Западного жилого массива, в частности на Малиновского, Доватора, Стачки, Еременко, 2-й Краснодарской и Зорге.

Планы и расчеты в течение года подготовит компания ООО «СоюзДонСтрой». После этого документацию перепроверят в департаменте архитектуры Ростова-на-Дону.

По данным на май 2023 года, площадь водосбора в Ростове составляет около 13,5 га. Общая протяженность городской ливневой системы - 870 км,173 км из которых находятся в муниципальной собственности. По данным администрации, средства на содержание и ремонт объектов из бюджета выделяют ежегодно.

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