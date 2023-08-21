В Ростовской области прогнозируют спад жары до +25 градусов

Максимальная температура воздуха в ближайшие два составит +33 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области после жары в +40 ожидается температурный спад до +24-25 градусов. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

23 августа ночью ожидается +19-24, местами до +12, днем будет +25-30, по югу региона - до +33. В темное время суток местами возможны кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра должна составлять 6-11 м/с, в непогоду - 15-18 м/с.

24 августа ночью обещают +15-20, по северу и западу - до +9, днем должно быть +24-29, по югу - до +33. В темное время суток без существенных осадков, в светлое время местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра сохранятся в районе 6-11 и 12-14 м/с.

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