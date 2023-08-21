Легковушка с четырьмя подростками перевернулась на трассе в Ростовской области

15-летний водитель попал в больницу. Фото: управление Госавтоинспекции по Ростовской области

Прошедшей ночью в Ростовской области на автодороге перевернулась иномарка Nissan Almera с четырьмя подростками. За рулем находился 15-летний водитель, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла 20 августа, около 22:30, на трассе Семикаракорск - Новозолотовская. Предварительно, молодой человек, который находился за рулем легковушки, не придерживался безопасной скорости. Юноша не справился с управлением, после чего транспорт съехал с дороги и опрокинулся.

- Несовершеннолетнего водителя с травмами различной степени тяжести попал в больницу. В отношении матери подростка составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»), - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят родителей следить контролировать передвижения своих детей. Нельзя держать ключи от автомобилей в свободном доступе или оставлять на видном месте.

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