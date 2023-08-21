С администрации Каменск-Шахтинского суд взыскал почти 25 миллионов рублей

Полигон "разросся" на целых 44 тысячи квадратных метра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд постановил взыскать с администрации Камменск-Шахтинского 25 миллионов 174 тысячи 274 рубля. Таким образом было поддержано исковое заявление Росприроднадзора. Межрегиональное управление заявило о несоблюдении обязательных требований по предотвращению и ликвидации загрязнений со стороны администрации города, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

- Сотрудники ведомства провели выездное обследование территории полигона. Инспекторы выявили нарушение природоохранного законодательства - загрязнение твердыми бытовыми отходами земельных участков площадью более 44 тысяч квадратных метров, прилегающих к объекту, – сообщили в управлении.

Два года назад администрацию уже привлекли к административной ответственности из-за порчи земель.

В этот раз ущерб почвам оценили почти в 25 миллионов рублей. Его администрация Каменск-Шахтинского не выплатила. В результате соответствующий иск был подан в суд. Права истца были удовлетворены полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские ученые оценили уровень загрязнения почвы вдоль Таганрогского залива

В образцах земли из Таганрога были превышены концентрации хрома и цинка (подробнее)