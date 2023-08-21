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НовостиОбщество21 августа 2023 14:57

С администрации Каменск-Шахтинского суд взыскал почти 25 миллионов рублей

Причиной иска со стороны Росприроднадзора стало загрязнение почв
Екатерина ЖУКОВА
Полигон "разросся" на целых 44 тысячи квадратных метра.

Полигон "разросся" на целых 44 тысячи квадратных метра.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд постановил взыскать с администрации Камменск-Шахтинского 25 миллионов 174 тысячи 274 рубля. Таким образом было поддержано исковое заявление Росприроднадзора. Межрегиональное управление заявило о несоблюдении обязательных требований по предотвращению и ликвидации загрязнений со стороны администрации города, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

- Сотрудники ведомства провели выездное обследование территории полигона. Инспекторы выявили нарушение природоохранного законодательства - загрязнение твердыми бытовыми отходами земельных участков площадью более 44 тысяч квадратных метров, прилегающих к объекту, – сообщили в управлении.

Два года назад администрацию уже привлекли к административной ответственности из-за порчи земель.

В этот раз ущерб почвам оценили почти в 25 миллионов рублей. Его администрация Каменск-Шахтинского не выплатила. В результате соответствующий иск был подан в суд. Права истца были удовлетворены полностью.

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