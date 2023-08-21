Под Ростовом пострадал мужчина во время взрыва газа

В Аксае во время взрыва газа в квартире пострадал мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксае мужчина пострадал во время взрыва газа в квартире. Об этом в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 20 августа на улице Ленина, 19.

По предварительным данным, «хлопок» произошел около 20:10. От взрывной волны в квартире выбило стекла и повредилась входная дверь. Отметим, что несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены.

- В результате взрыва газа, мужчина с термическими ожогами доставлен БСМП Аксая. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 26 июля в одной из многоэтажек Ростова прогремел взрыв. Происшествие случилось на улице 2-й Володарского. Как стало известно «КП – Ростов-на-Дону», парень, который проживал в квартире, где произошел взрыв, пытался обезвредить запал. В результате случившегося, ростовчанину оторвало пальцы

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