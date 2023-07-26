Из дома пришлось вывести всех жильцов. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове 26 июля в многоэтажке на Вертолетном поле в Ростове произошел взрыв. Как выяснилось позже, в квартире дома на 2-й улице Володарского сработал запал гранаты.

По словам жильцов дома, многие даже не услышали взрыв. Об эвакуации они узнали около 12 часов от сотрудников экстренных служб, которые начали выводить людей.

— Нам сказали, что на время придется побыть на улице. Когда вышли из дома, территорию уже была оцеплена. Тогда и узнали, что в квартире на первом этаже произошел взрыв, — говорит жительница дома.

По ее словам, квартира, в которой все произошло, сдается. Недавно здесь поселился молодой мужчина. Каких-либо странностей в его поведении соседи ранее не замечали.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», парень пытался якобы обезвредить запал — в этот момент устройство взорвалось. В результате жильцу оторвало три пальца левой руки.

Другой очевидец рассказал, что, несмотря на тяжелые травмы, человек был в сознании. Пострадавшего забрали медики скорой помощи.

На месте продолжают работать правоохранители. Официальной информации о ситуации пока не поступало.

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