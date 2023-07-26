Правоохранительные органы проверяют здание. Фото: Дмитрий Кутепов

Появилось видео с места взрыва запала гранаты в многоэтажке на Вертолетном поле в Ростове. Происшествие случилось на улице 2-й Володарского 26 июля.

Взрыв раздался в одной из квартир около 12 часов. После этого жильцы дома вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Оказалось, что один из жильцов держал в руках запал от гранаты, и в этот момент он взорвался. Мужчина лишился трех пальцев — с травмами его доставили в больницу. При этом во время госпитализации пострадавший был в сознании.

Жильцов дома эвакуировали. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, в том числе полиция и Росгвардия. Кинологи и взрывотехники осматривают помещения, чтобы гарантировать безопасность людей.

На месте - взрывотехники и кинологи. Фото: Дмитрий Кутепов

Как запал гранаты оказался у мужчины, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.

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