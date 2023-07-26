Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2023 12:09

Людей эвакуировали работает полиция: опубликовано видео с места взрыва запала гранаты в многоэтажке в Ростове

Появилось видео с места взрыва запала гранаты в многоэтажке на Вертолетном поле в Ростове
Авторы (2):
Михаил СТРИЖЕВ
Дмитрий Кутепов
Правоохранительные органы проверяют здание.

Правоохранительные органы проверяют здание.

Фото: Дмитрий Кутепов

Появилось видео с места взрыва запала гранаты в многоэтажке на Вертолетном поле в Ростове. Происшествие случилось на улице 2-й Володарского 26 июля.

Взрыв раздался в одной из квартир около 12 часов. После этого жильцы дома вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Оказалось, что один из жильцов держал в руках запал от гранаты, и в этот момент он взорвался. Мужчина лишился трех пальцев — с травмами его доставили в больницу. При этом во время госпитализации пострадавший был в сознании.

Жильцов дома эвакуировали. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, в том числе полиция и Росгвардия. Кинологи и взрывотехники осматривают помещения, чтобы гарантировать безопасность людей.

На месте - взрывотехники и кинологи.

На месте - взрывотехники и кинологи.

Фото: Дмитрий Кутепов

Как запал гранаты оказался у мужчины, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 28-летнему мужчине оторвало несколько пальцев из-за взрыва запала от гранаты в квартире

Что известно о взрыве в многоэтажке Ростова, при котором пострадал 28-летний мужчина. (Подробности)

ЧПКАРТИНА ДНЯ