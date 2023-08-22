В Орловском районе пожарные тушат лесной пожар на площади 125 га. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области в Орловском районе горит 125 га леса. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

- Специалисты служб экстренного реагирования и лесного хозяйства проводят комплекс мероприятий по локализации лесного пожара. В настоящее время огнем охвачено 125 га, в том числе 25 га - верховой пожар, - сообщили в правительстве региона.

На месте ЧП работают 152 пожарных и 51 единица спецтехники. Также к тушению привлечены силы областного министерства природы, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, МЧС. С огнем борются также 50 казаков-добровольцев. При необходимости, группу увеличат до 100 человек.

Отметим, что в ближайшее время на место ЧП прибудет дополнительная спецтехника.

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