В Ростове-на-Дону во вторник ожидается +30 градусов

В Ростове весь день будет солнечная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове синоптики пообещали жаркую и солнечную погоду. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

Во вторник, 22 августа, в Ростове весь день будет солнечная погода. Днем температура воздуха составит +29…+30 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +24 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут до 8-9 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, к концу недели в городе будет становиться прохладнее. Температура воздуха опустится до +18 градусов. Также в Ростове до конца недели сохранится солнечная погода.

Напомним, что ранее "КП-Ростов-на-Дону" проводил опрос у ростовчан, как они спасаются от жары.

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