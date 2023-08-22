Власти Ростова внесли изменения в документ о работе системы оповещения при ЧС

Сирены должны проверять днем в первую среду марта и октября Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Власти Ростова-на-Дону внесли изменения в положение о работе автоматизированной системы оповещения населения. Документ был опубликован 18 августа 2023 года на сайте городской мэрии.

Так, в один из пунктов с перечислением экстренных ситуации, о которых необходимо оповещать людей, внесли опасности, «возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

- Экстренная информация об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера незамедлительно передается по системе оповещения населения, - говорится в новой редакции документа.

Также власти дополнили информацию о включении сигнала «Внимание всем» и продолжительности оповещения по ТВ и радио: «сирены должны проверять днем в первую среду марта и октября, при этом замещение эфирного вещания и осуществляется с 10 часов 43 минуты по местному времени, продолжительностью до 1 минуты».

Предупреждать о плановых проверках системы должны заранее, минимум за три рабочих дня.

Кроме того, в документе уточнили ситуации, при которых управление ГО и ЧС может создавать и реконструировать муниципальную систему оповещения. Подобные работы предполагаются в случае необходимости полной замены технических средств или выхода из строя элементов техники.

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