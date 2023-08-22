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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:21

19-летний водитель и его пассажир попали в лобовое ДТП в Шахтах

В Шахтах после лобового ДТП пострадал 20-летний пассажир «ВАЗа»
Ангелина СКИБА
На проезжей части столкнулись «ВАЗ-21074» и Toyota RAV4. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На проезжей части столкнулись «ВАЗ-21074» и Toyota RAV4. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Шахтах в лобовое ДТП попал 19-летний водитель «ВАЗа». Сам молодой человек не пострадал, но его пассажиру потребовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Авария произошла около 20 часов вечера 21 августа. Предварительно, на улице Шоссейной водитель автомобиля «ВАЗ-21074» нарушил правила расположения на проезжей части дороги и врезался во встречную иномарку Toyota RAV4.

- В результате столкновения пассажир автомобиля «ВАЗ-21074» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге, нельзя выполнять резкие необдуманные маневры.

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