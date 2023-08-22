В Таганроге предоставят места для торговли фермерской продукцией

Сейчас фермеры могут попросить о выделении места без проведения торгов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге выделят места для установки нестационарных прилавков с фермерской продукцией. Об этом в прямом эфире рассказала первый заместитель сити-менеджера по вопросам экономики Светлана Камбулова.

- В постановление, которым регламентируется порядок предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов (НТО), были внесены изменения. Для сельхозпроизводителей предусмотрены преференции, - сообщила Светлана Камбулова.

Сейчас фермеры имеют право обратиться и запросить место без проведения торгов. Поддержку могут получить зарегистрированные производители, которые ведут свою деятельность на близлежащих к городу территориях.

- Уверена, до конца года у нас эти места будут заняты. Указываю срок до конца года, потому что есть требования к внешнему виду НТО. Они должны быть выдержаны в определенном стиле, - отметила Светлана Камбулова.

Добавим, ранее в Таганроге специальная рабочая группа определила четыре локации для размещения нестационарных торговых объектов.

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