Три парка Таганрога временно закроют для посетителей

Посетителям временно запретили заходить на территорию мест отдыха Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге в течение трех дней, с 21 по 23 августа, поочередно будут закрывать три городских парка. Об этом говорится на сайте МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности».

Известно, что в понедельник до 16 часов запретили проход в парк имени Максима Горького. Такие же ограничения во вторник будут действовать на территории Приморского парка, а в среду - в парке имени 300-летия Таганрога.

Посетителям нельзя будет заходить на территорию мест отдыха из-за противоклещевой (акарицидной) обработки.

Напомним, ранее жителям Дона рассказали, кого чаще всего кусают комары.

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