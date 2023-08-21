В сентябре 2023 года в Ростовской области усилят меры безопасности

1 сентября учащихся примут 2806 образовательных организаций Дона Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре в Ростовской области в связи с проведением Дня знаний и Единого дня голосования усилят меры безопасности. Об этом говорится на сайте донского правительства.

- Предусмотрены дополнительные меры безопасности. С применением спецтехники и служебных собак будут обследованы учебные заведения и избирательные участки, усилят пропускной режим, - сообщают власти.

Известно, что за порядком будут следить более 3,5 тысячи человек, в том числе представители общественных организаций.

Педагогические работники и охранники также в обязательном порядке должны отработать действия на случай возможной угрозы совершения террористических актов.

- Действия персонала и охраны образовательных организаций необходимо отработать до автоматизма. Вопросы обеспечения безопасности не терпят формального и упрощенного подхода, - приводится цитата со слов губернатора Василия Голубева.

Напомним, 1 сентября на Дону откроют двери 2806 образовательных организаций, институты и университеты. В вузы придут 162 тысячи ребят, в школы - более 460 тысяч. Впервые за парты сядут около 51 тысячи первоклассников.

Добавим, ранее сообщалось, что перед новым учебным годом к системе «Безопасный город» подключат более 100 школ Ростова-на-Дону.

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