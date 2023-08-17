Более 100 школ Ростова подключат к системе «Безопасный город» к учебному году

Все видеозаписи будут храниться в течение трех месяцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 100 школ Ростова-на-Дону перед началом учебного года подключат к системе «Безопасный город». Всего на входах должны смонтировать 414 камер. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

- Для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи. Инфраструктура построена на отечественном оборудовании. Камеры расположены на всех входах и выходах, включая запасные, - рассказал Сергей Бодряков.

Перед подключением новой техники в образовательных учреждениях обновили оборудование, а также выстроили каналы связи. Все видеозаписи будут храниться в течение трех месяцев. В экстренных случаях для повышения безопасности камеры смогут подключить к специальному аналитическому модулю.

По данным властей, сейчас система может распознавать скопления людей, нетипичное поведение, оставленные предметы, случаи прохода в запрещенные зоны, регистрационные номера, дым и открытый огнь. В будущем появится функция распознавания лиц.

Сигнал с точек выведут на 17 рабочих мест полиции и Росгвардии.

- На сегодняшний день единая региональная платформа видеонаблюдения насчитывает 4348 камеры, 1173 из которых принадлежат социальным учреждениям региона. Это хороший результат, - отметил Сергей Бодряков.

Напомним, интеграцию камер в систему «Безопасный город» на Дону ведут с 2021 года по поручению губернатора Василия Голубева.

К слову, ранее стало известно, что часть светофоров Ростова-на-Дону сделают «умными» уже до конца 2023 года.

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