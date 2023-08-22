Четверо детей, погибших в ДТП в Ростовской области, не были пристегнуты ремнями

Всего с начала года в Ростовской области в ДТП погибло 13 детей, девять из которых не были пристегнуты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгодонском районе Ростовской области во время ДТП, в котором погибли восемь человек, все дети не были пристегнуты. Об этом сообщили в ГИБДД области.

В частности, погибли дети трех, семи, девяти и десяти лет.

Напомним, в понедельник вечером, 21 августа, все погибшие дети вместе с родителями возвращались после покупок к школе домой. По предварительным данным, в их автомобиль «ВАЗ 2114» врезалась «Лада Приора», в которой была молодая пара, желавшая пожениться. Все они жили в соседних поселках.

После аварии губернатор Василий Голубев выразил соболезнования. Следком возбудил уголовное дело, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе предварительного расследования.

Всего, по данным ГИБДД, в Ростовской области с начала года в ДТП погибло 13 детей. Девять из них не были пристегнуты ремнями.

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