Очевидцы сообщили о 10-километровой пробке под Каменском-Шахтинским

Во второй половине дня 22 августа сложности с проездом все еще сохраняются Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области очевидцы сообщили о 10-километровой пробке на М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским. Информация появилась сегодня, 22 августа, в социальных сетях.

По словам людей, затор собрался из-за ДТП, якобы на одном из участков пути грузовик влетел в отбойник. Официального комментария по этому случаю от УГИБДД пока не поступало.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в 14:30 сложности с проездом под Каменском-Шахтинским все еще сохраняются. В частности, машины стоят от поселка Зеленый холм до хутора Калиновка, это примерно 4 км. В обратную сторону - водители застряли около поселка Молодежного и хутора Холодный плес.

Добавим, еще одна 3-километровая пробка сейчас фиксируется в районе хутора Верхнеговейный.

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